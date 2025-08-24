    Pumas UNAM

    Los aficionados de Pumas tendrán que esperar más de lo pensado para ver el debut de su refuerzo más hablado en días recientes: JJ Macías.

    De acuerdo con Rodrigo Celorio, para TUDN durante la transmisión del Pumas-Puebla de Jornada 6, JJ Macías no estará listo para debutar con el equipo en el futuro inmediato.

    "JJ Macías, que no está convocado, mucho se especuló que pudo haber tenido participación, lo que yo sé es que va a tardar, por lo menos, un par más de semanas. Lo que viene ante Atlas, Fecha FIFA y posteriormente podría tener minutos ya con Universidad Nacional".

    Por su parte, Alan Medina, otro de los refuerzos auriazules, ya apareció en el banquillo ante Puebla como opción para Efraín Juárez.

    Pumas recibirá al Atlas como parte de la Jornada 7 el próximo domingo 31 de agosto antes de la pausa por la Fecha FIFA de septiembre.

    Los universitarios regresarán a la acción del Apertura 2025 en la Jornada 8, a disputarse en casa de Mazatlán FC el viernes 12 de septiembre, fecha en que JJ Macías podría ver sus primeros minutos.

    De no ser así, el exjugador de Chivas y Santos Laguna, entre otros, podría ver acción ante Tigres, en Ciudad Universitaria, para la fecha 9 el sábado 20 del mes patrio.

