    Pumas UNAM

    Pumas cierra fichaje de Alan Medina con Querétaro para el Apertura 2025

    El cuadro de Efraín Juárez sigue reforzándose en el arranque del torneo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Llega el quinto! Pumas suma otro inesperado refuerzo

    A falta del anuncio oficial, Pumas concretó un refuerzo más para el Apertura 2025 que podría estar disponible a partir de la próxima jornada.

    De acuerdo con César Luis Merlo, periodista experto en mercado de pases, los Pumas de la UNAM cerraron el trato por el extremo derecho mexicano de 27 años, Alan Medina, proveniente de Gallos Blancos de Querétaro.

    La fuente señala que ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el jugador llegué al Pedregal en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

    En las próximas horas, Alan Medina firmará su extensión de contrato con Querétaro hasta junio de 2027 para poder ser dado a préstamo por dos torneos con los auriazules.

    Además de Gallos Blancos, Alan Medina ha defendido los colores de Toluca, América, Necaxa, Juárez y Mazatlán.

    LOS REFUERZOS PENDIENTES DE PUMAS PARA EL APERTURA 2025

    Alan Medina es el quinto refuerzo de Efraín Juárez para el actual torneo y se suma a los fichajes de Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vite, y Keylor Navas.

    Sin embargo, el club universitario aún falta por concretar el fichaje de José Juan Macías, cuyo acuerdo es inminente y ya se encuentra entrenando con el equipo, según Merlo, solo falta la aprobación física.

    Por otra parte, Pumas espera ofertas por el peruano Piero Quispe. Si alguna de las ofertas le convence al club, dejarán ir al jugador para traer un refuerzo más en la delantera.

    Relacionados:
    Pumas UNAMAlan Medina

