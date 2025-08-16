A falta del anuncio oficial, Pumas concretó un refuerzo más para el Apertura 2025 que podría estar disponible a partir de la próxima jornada.

De acuerdo con César Luis Merlo, periodista experto en mercado de pases, los Pumas de la UNAM cerraron el trato por el extremo derecho mexicano de 27 años, Alan Medina, proveniente de Gallos Blancos de Querétaro.

La fuente señala que ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el jugador llegué al Pedregal en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

En las próximas horas, Alan Medina firmará su extensión de contrato con Querétaro hasta junio de 2027 para poder ser dado a préstamo por dos torneos con los auriazules.

Además de Gallos Blancos, Alan Medina ha defendido los colores de Toluca, América, Necaxa, Juárez y Mazatlán.

LOS REFUERZOS PENDIENTES DE PUMAS PARA EL APERTURA 2025

Alan Medina es el quinto refuerzo de Efraín Juárez para el actual torneo y se suma a los fichajes de Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vite, y Keylor Navas.

Sin embargo, el club universitario aún falta por concretar el fichaje de José Juan Macías, cuyo acuerdo es inminente y ya se encuentra entrenando con el equipo, según Merlo, solo falta la aprobación física.