Jesús Molina se siente en Pumas casi como si hubiera debutado otra vez

"Es una revancha sobre todo por el tema lesión, prácticamente el último año no jugué en 2022, hasta la fecha 5 fue mi último partido y luego por el tema Mundial el torneo acabó antes, es una revancha personal ya que se hablaba que por mi eddad y lesión sería difícil que volviera, me ayudó a salir adelante y Pumas me dio su oportunidad, no tengo más que palabras de agradecimiento".