Jesús Martínez revela más detalles de la posible venta del León, ¿dentro de un año?

Video ¿El próximo año? Revelan más detalles de la posible venta del León

Jesús Martínez, presidente del Club León, afirmó que el proceso de venta del conjunto de los Esmeraldas está ya en marcha y dio más detalles respecto a este tema en pleno transcurso del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En una entrevista con Multimedios Deportes, Jesús Martínez señaló que se está en busca de inversores o firmas que estén interesadas en invertir en la escuadra guanajuatense, perteneciente actualmente al Grupo Pachuca.

Eso sí, Martínez resaltó que se buscará solamente una venta mayoritaria para quien o quienes estén interesados en la adquisición del León y se busca que Grupo Pachuca conserve una minoría dentro de las acciones del conjunto del Bajío.

“Hay que vender la mayoría, es lo que hemos platicado, desde hace dos años hemos tenido algunos contactos. Hoy en día estamos teniendo contacto tanto con fondos como con gente que pueda venir a invertir en este equipo”, dijo Martínez.