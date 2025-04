Jesús Martínez revela la razón del 'no' al Fondo de Inversión

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca , reveló este lunes los motivos por los que ocho equipos de la Liga MX no firmaron el proyecto del Fondo de Inversión y señaló también que en el periodismo hay noticias falsas.

“Circulan por las redes cosas que nunca he dicho En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por las que ocho equipos del futbol mexicano no firmamos el proyecto del Fondo de Inversión. Nadie puede ser obligado a firmar ni comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo”, dijo el directivo previo a la nueva votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional.