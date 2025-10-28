Abogado aclara caso y explica situación de Jesús Martínez

Video ¿Jesús Martínez es un prófugo de la justicia? Revelan todo el caso

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, enfrenta una orden de aprehensión después de una demanda expedida por Grupo Laumann por la transmisión de partidos en México de equipos del referido consorcio ( Pachuca y León).

Al respecto, el Licenciado Paulo Diez, asesor jurídico de Grupo Laumann, explicó los detalles que derivaron en la orden de aprehensión para el directivo y las implicaciones que podría tener, esto en entrevista con David Faitelson para N+.

"Ayer debía celebrarse una audiencia en donde Jesús Martínez y una persona más de Grupo Pachuca debían ser imputados por la Fiscalía General de la Ciudad de México por desacato, el delito de desacato de ciertas medidas precautorias, esto en favor de Fox Sports México y esas medidas le impedían a Grupo Pachuca entregar señales a cualquier persona distinta a Fox Sports México, Grupo Pachuca violó esas medidas precautorias, esa carpeta de investigación se integró, la Fiscalía decidió judicializarla, el señor Martínez no se presentó el 3 de octubre, se señaló una nueva fecha, el 13 de octubre, el señor Martínez no fue, pero sí sus abogados, el juez consideró que no se justificó la asistencia.

"La Fiscalía después pidió al juez fijar otro tipo de medidas para conducirlo a proceso, ahí el juez libró la orden de aprehensión y es lo que marca la ley, así es que se expide esta orden de aprehensión, esto no significa que una vez sse ejecute, no va a estar en prisión, es solo una forma de llevarlo ante el juez, seguro ahora promoverá un amparo que seguro le otorgarán, pero están condicionadas a que se ponga a disposición del juez y comparezca", agregó el Licenciado Diez

"Existe una orden de aprehensión y si no se pone a disposición del juez, hay que considerarlo prófugo de la justicia, y hay qué llevarlo a que comparezca ante el juez", agregó.

Además, Diez refirió que, en caso de que Jesús Martínez no se presente, incluso con un amparo de por medio que lo obligaría a comparecer ante el juez, podría considerarse como prófugo de la justicia.

