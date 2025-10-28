Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, recibió una orden de aprehensión en su contra, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado.

La medida involucra de la misma forma a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, por no presentarse a una audiencia inicial, en par de ocasiones.

COMUNICADO DE PRENSA DE GRUPO PACHUCA

En la noche de este martes, a través de redes sociales se compartió la postura de Grupo Pachuca sobre la orden de aprehensión a Jesús Martínez Patiño, que dice lo siguiente:

"La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman). No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX.

"Los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial 014/1515/2025, acusados del delito de "desobediencia de particulares", basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local.

"El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos en forma por demás irregular fueran vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad, y aún peor con la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal.

"Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso.

"El día de ayer, 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martínez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta y el Juez de Control ordenó el mandato de captura para conducirlos al proceso.

"El Juez 40 Civil del Tribunal local, con la complacencia y apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendidos en contra de los actos de intimidación realizados ilegítimamente en su contra.

"Grupo Pachuca reitera que todas las decisiones de su directiva se han tomado dentro del marco de la ley, y lamenta que el sistema judicial se utilice de forma indebida para afectar los derechos de la institución".

JESÚS MARTÍNEZ ROMPE EL SILENCIO

Después de que se diera a conocer la orden de aprehensión en contra de J esús Martínez, el presidente de Grupo Pachuca señaló que han dañado su reputación y dejó claro que ellos siempre han cumplido con los contratos.

“Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez

“Nosotros, durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte.

“Seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Mañana tendrán más información de toda esta situación. Muchas gracias, un abrazo”, afirmó Jésus Martínez.