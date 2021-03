Jesús Dueñas sabe que un contrato largo no es garantía de nada

Tigres marcha en la posición número 14 de la clasificación en el Guardianes 2021 con apenas 12 puntos conseguidos de 36 posibles, lo que refleja la mala temporada que ha tenido el equipo, algo de los que los jugadores están conscientes como es el caso de Jesús Dueñas , quien tiene claro que los resultados son los que marcan la continuidad de los jugadores, pues si no llegan están en riesgo de perder su lugar aún teniendo contratos multianuales .

"Sobre el contrato, sabemos que cada seis meses tenemos una oportunidad de conseguir el campeonato, sabemos que aunque tengamos camino en el futbol mexicano, que si no das resultados cada seis meses te estás jugando tu futuro, no es que tengas un contrato largo y te lo van a respetar, sabemos que es un trabajo como cualquiera y si no respondes te estás jugando mucho”, dijo en conferencia de prensa.