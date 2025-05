Ante las especulaciones que generó en redes sociales que Javier Hernández no figurara en los entrenamientos de las Chivas , la razón de su ausencia ya fue aclarada.

Y es que luego de que el Rebaño Sagrado publicara algunos videos, en los que no se apreciaba la presencia del Chicharito, mucho se pensó que se trataba de una nueva lesión que lo marginara nuevamente del equipo.

Sin embargo, a decir del reportero de TUDN Erick López, aunque Hernández sí se realizó a una cirugía, no fue precisamente debida a alguna molestia o algo que lo deje fuera de las canchas, sino de una decisión personal de planificación familiar, ya que se sometió a la vasectomía.

Ante esta delicada operación, 'Chicharito' Hernández no puede hacer ejercicio de alto impacto, por lo que va a terapia y hace ejercicios de tren superior en el gimnasio.

A pesar de que por lo pronto no se encuentra entrenando con el resto de la plantilla, Javier Hernández no se perderá la pretemporada ni nada, solo necesita pocos días para volver a entrenar al parejo y no está en riesgo la pretemporada.