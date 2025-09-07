Video La brutal falla del Chicharito en partido de Chivas

Javier Hernández reapareció como titular en el partido amistoso entre Chivas y León disputado en los Estados Unidos, pero el ‘ Chicharito’ dio de que hablar por su enorme falla frente al arco rival.

Dicha jugada ocurrió en los primeros minutos del encuentro cuando desde el costado izquierdo le enviaron un centro para que Hernández solo empujara el balón ante un Óscar Jiménez que ya estaba vencido.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el 'Chicharito' abanicó el balón y de inmediato el futbolista mostró su enojo y se quejó del terreno de juego.

En la segunda parte Javier Hernández tuvo la chance de tomar revancha, pero nuevamente falló un remate de cabeza.

Pese a las pifias del atacante, las Chivas derrotaron al León por 2-1 gracias a goles de la ‘Hormiga’ González y Cade Cowell, por los Esmeraldas anotó Emilio Rodríguez.

'Chicharito' Hernández estuvo más de un mes fuera de actividad con el Rebaño y fue en la jornada 7 del Apertura 2025 cuando reapareció en el duelo ante Cruz Azul.

El Guadalajara y 'Chicharito' Hernández se enfrentará el próximo sábado al América en el Clásico Nacional como parte de la jornada 8.