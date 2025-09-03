Una de las leyendas del América, Daniel Brailovsky, vio con buenos ojos la llegada de Allan Saint-Maximin, pero aseguró que el francés tiene que saber que lo trajeron para ganar títulos.

En entrevista para Línea de 4, el ‘Ruso’ destacó la calidad del francés y aseguró que se adaptará rápido al sistema de André Jardine.

“El chico (Saint-Maximin) tiene una calidad bárbara, es muy rápido, si se pone bien, será difícil pararlo, no creo que se enganche en una estructura que está desde hace tiempo, tiene calidad, pero como he dicho siempre, a los extranjeros los traemos para que ganen la Final, los normales los gana cualquier jugador", mencionó el ‘Ruso’.

‘RUSO’ BRAILOVSKY DEFIENDE AL CHICHARITO

Daniel Brailovsky aseguró que no le pueden echar toda la culpa a Javier Hernández del mal paso de las Chivas ya que lo considera como una falta de respeto.