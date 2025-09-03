    América

    Daniel 'Ruso' Brailovsky lanza contundentes palabras sobre Allan Saint-Maximin

    Previo al Clásico Nacional, la leyenda del América defendió al 'Chicharito' Hernández.

    Por:
    TUDN
    Video Así ve el 'Ruso' Brailovsky a Maximin y al 'Chicharito'

    Una de las leyendas del América, Daniel Brailovsky, vio con buenos ojos la llegada de Allan Saint-Maximin, pero aseguró que el francés tiene que saber que lo trajeron para ganar títulos.

    En entrevista para Línea de 4, el ‘Ruso’ destacó la calidad del francés y aseguró que se adaptará rápido al sistema de André Jardine.

    “El chico (Saint-Maximin) tiene una calidad bárbara, es muy rápido, si se pone bien, será difícil pararlo, no creo que se enganche en una estructura que está desde hace tiempo, tiene calidad, pero como he dicho siempre, a los extranjeros los traemos para que ganen la Final, los normales los gana cualquier jugador", mencionó el ‘Ruso’.

    ‘RUSO’ BRAILOVSKY DEFIENDE AL CHICHARITO

    Daniel Brailovsky aseguró que no le pueden echar toda la culpa a Javier Hernández del mal paso de las Chivas ya que lo considera como una falta de respeto.

    "Yo no sé si a las Chivas, respeto mucho la trayectoria, lo conozco bien a Chicharito, es educado y preparado, no creo que haya querido decir eso, si influencia a las Chivas, sería buscar un pretexto, pero cuidado, es cierto, cuando traes al Chicharito para hacer goles, pues dejemos en claro una cosa, lo trajeron lesionado, lo apuraron para volver al futbol... me sigue pareciendo una falta de respeto pegarle a él por lo que sucede en Chivas, hay que mirar más allá, la historia y lo que vienen haciendo en Chivas, lo fácil es agarrar un personaje, pero a veces a la gente le molesta que hable o diga las cosas que él piensa, equivocado o no, les molesta porque sigue en el candelero", mencionó Brailovsky.

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico NacionalAllan Saint-MaximinJavier Hernandez

