Chicharito reaparece con nuevo "interesante" y polémico video

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de Chivas, ha sido uno de los elementos en mayor polémica dentro del futbol mexicano en los últimos meses y, justo cuando parecía que la tormenta se disipaba para él, las cosas volvieron a explotar.

El atacante rojiblanco publicó un nuevo video en su cuenta oficial de TikTok que hace referencia a la polémica surgida por sus dichos en videos anteriores que le costaron incluso una sanción por parte de la FMF.

"A ver qué sacan de contexto en este interesante...", escribió Javier Hernández para el video en donde recrea las palabras incluidas en los videos que generaron polémica: "entonces, pero, interesante".

Chicharito había publicado ya videos en donde señaló que buscó orientación respecto a los temas a los c uales se refirió en los videos que desataron la polémica, mismos que obligaron a la FMF y a Chivas a tomar postura.

Cabe resaltar que la propia FMF resaltó que, en caso de reincidencia, aplicará castigos más severos al propio delantero rojiblanco.