Liga MX Javairo Dilrosun es baja oficial del América tras dos años Las Águilas anuncian la baja con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya en marcha.

Video ¡Bombazo! América sorprende y libera plaza de extranjero de forma oficial

Javairo Dilrosun es baja de forma oficial con el Club América, según dio a conocer el propio conjunto de Coapa por medio de sus redes sociales, con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya en marcha y en plena época del futbol de estufa.

Si bien el neerlandés ya prácticamente no era tomado en cuenta dentro del plantel de los azulcrema, todavía pertenecía de forma oficial al conjunto capitalino.

PUBLICIDAD

Javairo Dilrosun llegó a inicios de 2024 al Club América y traía cartel suficiente como para ilusionar; no obstante, en poco más de dos años en los que perteneció a las Águilas, no logró convencer ni al cuerpo técnico a cargo de André Jardine ni a la afición.

En 2025 tuvo un préstamo con opción a compra al LAFC, aunque el equipo de la MLS finalmente no acabó por hacer válida la cláusula de compra.