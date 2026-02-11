Liga MX Chivas vs. América: Brian Rodríguez calienta el Clásico Nacional El atacante uruguayo ya sabe lo que es anotarle al acérrimo rival.

Después del empate de América frente al Olimpia, Brian Rodríguez cambió de chip y calentó el Clásico Nacional contra Chivas con picantes declaraciones.

El futbolista uruguayo, quien ya sabe lo que es anotarle al acérrimo rival, de forma peculiar le restó importancia al próximo partido contra los Rojiblancos.

Mientras era cuestionado por la prensa tras el juego de la Concacaf, un reportero le señaló; “Se viene un partido bravo” a lo que respondió Brian Rodríguez con una pequeña frase y una sonrisa; “Sí, para ellos”.

Fue hace casi un año cuando Brian Rodríguez le anotó su último gol a las Chivas, que fue en la goleada de A mérica por 4-0 en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, anteriormente lo había hecho en el Apertura 2023.

ISRAEL REYES NO CREE QUE CHIVAS SEA FAVORITO EN EL CLÁSICO NACIONAL

Israel Reyes aseguró que Chivas no es favorito sobre América en Clásico Nacional y señaló que escuchar eso los motiva más.

“ ¿Dónde escuchaste eso? Es un Clásico, es algo único, es el mejor clásico que tiene México para mí. Es muy llamativo y nos encanta enfrentar por lo que significa y es algo que nos motiva mucho porque es algo muy distinto”

“Estamos muy ansioso de enfrentarlo y escuchar esto nos motiva porque nos gusta hablar dentro de la cancha”, indicó Reyes.