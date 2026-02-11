Liga MX ¡Cruz Azul se declara listo para el Clausura 2026! El técnico Nicolás Larcamón asegura que cuenta con un plantel más en la línea que pretendía al inicio.









Video Larcamón se muestra optimista con incorporaciones de último momento

Cruz Azul juega el encuentro de vuelta de Concacaf Champions ante Vancouver FC y este día el técnico Nicolás Larcamón habló de las últimas contrataciones que se incorporaron antes del cierre de registros en la Liga MX.

El estratega destacó que se terminó dilatando el tema de las últimas contrataciones, pero se fueron dando. “Creo fue un mercado de mucho movimiento, de mucha decisión importante que se tomó para alcanzar una versión de plantel más en la línea de lo que uno pretendía. Y sí, siento conformidad, siento que tenemos, ya te digo, con estos últimos nombres que se confirman sobre la hora de cierre, un plantel muy competitivo”.

Al hablar de la responsabilidad de competir en los certámenes en los que compite Cruz Azul, Larcamón tiene claro que con el plantel se conformó, tanto en lo individual como en lo competitivo se deben afrontar ambas competiciones. “Trabajar muy bien, tendremos que ser muy eficientes en la construcción del recorrido de ambos frentes y después llegar a esa instancia decisiva, que bien sabemos que hay otros factores que también son decisivos, pero verdaderamente confío mucho en la energía que me han transmitido los jugadores en todas estas semanas que ya llegamos trabajando desde que iniciamos el semestre”, destacó Larcamón.

Rotondi no se confía ante próximo rival

También habló con conferencia Rodolfo Rotondi, quien también se ha ganado la confianza del estratega destacó el partido de Concacaf ante Vancover FC a pesar de la ventaja que tienen de 3-0.