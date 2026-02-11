Liga MX Emiliano Gómez tras el interés de América: "Fue muy gratificante" El uruguayo se ha convertido en la figura del conjunto del Puebla y varios equipos lo buscaron.

Emiliano Gómez, una de las figuras del conjunto del Puebla, reconoció la alegría que sintió por el interés que tuvo América y Toluca por hacerse de sus servicios para este 2026, sin embargo, aseguró que fue complicado saber que al final no se concretó nada.

En entrevista para TUDN el jugador uruguayo señaló que a pesar de los rumores de su salida él sigue contento en seguir en Puebla donde buscará pelear por un lugar en la liguilla.

“ Para uno obviamente es gratificante que los dos equipos de una magnitud muy grande te quieran porque al final quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien, entonces a mí me dejó muy feliz. Obviamente que, como te digo, con todo lo que se dijo, todo lo que se habló, fue muy complicado pero a mí me dejó feliz por el hecho de que es el camino para poder seguir ayudando a mi equipo que es Puebla, que la verdad que estoy muy feliz acá y bueno, pienso pelear día a día y como te digo, cumplir el objetivo de poder pelear algo”

“La verdad que fue muy complicado una vez que terminó el torneo porque, como dijiste, s e hicieron muchas especulaciones sobre mi futuro y la verdad que eso lamentablemente me terminó afectando porque al final uno no termina estando en la cabeza donde tiene que estar y son muchos comentarios de compañeros, amigos, de la prensa, entonces fue muy complicado en ese sentido y la verdad hoy en día con el mercado ya cerrado la verdad que estoy tranquilo y lo único que quiero es enfocarme y volver a poder ayudar a mi equipo de alguna manera”

“Sí, a mí principalmente la verdad que me afectó, no lo supe controlar, no es algo que voy a negar porque al final, como te digo, hay mucho ruido, son muchas cosas que se dicen, que me voy, que no, entonces la verdad que eso en cierto caso me afectó pero bueno como te digo ahora estoy muy tranquilo, lo supe manejar con mi familia, con mis amigos y la verdad que hoy en día estoy feliz acá en Puebla y espero dar un gran torneo y poder, como te dije, aspirar a pelear grandes cosas acá con Puebla”, aseguró Emiliano Gómez.

El extremo uruguayo llegó a Puebla en el 2024 y de inmediato se convirtió en referente del cuadro de la Franja y uno de los consentidos por parte de la afición, y ante esto América y Toluca pusieron el ojo en él.

En el último torneo, Emiliano Gómez anotó seis goles y sumó cuatro asistencias, mientras que en este Clausura 2026 aun no cuenta con anotaciones ni pases de gol.