    Guadalajara

    El mensaje de Hormiga González tras salida de Chivas de Cade Cowell

    El futbolista mexicoestadounidense regresó a la MLS a préstamo.

    Por:Juan Regis
    El sentido mensaje de la 'Hormiga' tras salida de Cowell de Chivas

    Al parecer, a Armando 'Horminga' González no le cayó nada bien la noticia de la partida de su amigo Cade Cowell de cara al Clausura 2026 de Liga MX.

    Luego de que se diera a conocer la salida del Rebaño del mexicoestadounidense de vuelta a la MLS con el New York RedBulls, la Horminga mandó un mensaje durante la pretamporada.

    "Te extraño, Cade Cowell", comentó breve, pero sinceramente el goleador de las Chivas y campeón de goleo del recién concluido torneo Apertura 2025 en un video del club.

    El mensaje le llegó a Cowell, quien no tardó en comentar en el video con un "te extraño más".

    Cowell estará cedido por un año con opción de compra al final del 2026. Su salida fue motivada también por la baja participación que tenía en la escuadra rojiblanca bajo las órdenes de Gabriel Milito.

    Durante su estancia en el Rebaño, el apodado 'Vaquero', jugó 69 partidos con un saldo de 12 goles y cinco asistencias.

    Por su parte, Armando González se alista para recuperarse totalmente de la lesión muscular que le evitó disputar los Cuartos de Final de vuelta ante Cruz Azul y que le valió la eliminación a Chivas.

    GuadalajaraArmando GonzálezCade Cowell

