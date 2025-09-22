Indicador futbolero | Sacaron de sus casillas al presidente de Tuzos

Los gritos en el vestidor del presidente del club Pachuca, Armando Martínez Patiño, tras caer su equipo con Querétaro, reflejan la desesperación y frustración que viene cargando. Su reacción era necesaria y urgente para poner en su lugar al plantel y al mismo técnico Jaime Lozano.

Escuchar detenidamente cada una de sus palabras, fue un buen ejercicio para entender lo que en muchas ocasiones puede sentir un dirigente, más cuando su equipo está metido en una crisis de resultados y credibilidad, no sólo al interior, sino al exterior.

Desde luego que sí generó sorpresa que fuera Armando Martínez Patiño quien asumiera esa actitud, máxime cuando se trata de un dirigente respetuoso, amable y hasta cierto punto consentidor con sus futbolistas y cuerpos técnicos, pero luego de ver el desempeño mostrado ante los queretanos, cualquiera se sale de sus casillas.

Quizá para algunos puristas del futbol, el dirigente tuvo un comportamiento inadecuado, pero la realidad que atraviesan los hidalguenses, claro que justifica su intenso y acalorado reclamo para jugadores y cuerpo técnico, que cumplieron más de un mes sin ganar en el Apertura 2025, cuando vencieron al Atlas.

Desde entonces cargan con cuatro derrotas y un empate, lo que significa que sólo han sumado una unidad desde el 23 de agosto cuando igualaron 1-1 con el León. Este camino sinuoso por donde caminan los Tuzos, no sólo los fue alejando de los primeros lugares del torneo, sino que puso una vez más al desnudo el trabajo de Jaime Lozano y cuerpo técnico.

Esos gritos de Armando Martínez Patiño sin duda están justificados, porque se trata de uno de los clubes que en las tres últimas décadas ha marcado la pauta en el futbol mexicano.