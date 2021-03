"Obviamente (quiere que se rompa su marca) cada quien tiene su historia, ya hice mi historia, hoy es el turno de él, me siento muy contento porque le ha costado y hoy en día es un jugador extraordinario y da gusto mirar los partidos del Monterrey, cómo se entrega él, los del equipo, para mí esa es la alegría fundamental. Ojalá pueda lograr el objetivo, se lo merece, que la gente lo valore porque ha hecho mucho por el club y que la gente entienda que no es fácil, que apoye y que ha hecho las cosas muy bien", dijo en entrevista con TUDN.

"La gente es muy injusta porque se basa mucho en los goles que pude hacer uno, pero no ve el movimiento que hace, el esfuerzo que hace, la habilitación que hace, son muchas cosas y de repente la gente se equivoca al decir que es malo porque no hizo un gol, ha pasado muchas veces que tú juegas muy bien, no haces un gol y eres malo, pero a veces juegas mal y haces un gol y eres la figura del partido y es como extraño eso", indicó.

"La verdad que muy contento, creo que no cualquiera hace esa cantidad de goles en un club, Rogelio Funes Mori es un extraordinario jugador, la gente creo ha sido muy injusto con él, hacer 119 goles y tener la posibilidad de ser número 1, no cualquiera lo hace", agregó.

"Me siento muy contento como aficionado de Monterrey ver a Rogelio marcar goles cada fin de semana y qué calidad de goles, se vienen todos los recuerdos también. El mayor de los éxitos siempre, más que todo a Rogelio que hablamos de repente por Instagram, nos deseamos buena suerte y me da mucho gusto que le esté yendo bien, porque si le va bien a él le va bien al club, la gente está contenta el equipo está bien, entonces más que todo satisfacción de ver que está mi nombre ahí marcado en la historia del club".

"No, ya no se mueve. Yo creo que ahora lo veo en otro lado, más grande, más maduro disfrutando este momento en La Serena, lo más seguro es que estaremos en Monterrey en un momento corto, largo, no sé, pero es porque queremos mucho a la ciudad, porque la Liga nos gusta, hay futbol femenil, pasan muchas cosas, el cariño que le tengo al club, por todo lo que me entregó...