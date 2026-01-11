Toluca Hugo González deja por un lado los abucheos en Monterrey tras victoria de Toluca El portero del Toluca advierte que ya piensan en terminar como líderes el torneo que apenas comienza debido a los beneficios que otorga.

Video Hugo González responde así a los abucheos que recibe en Monterrey

Luego de llevarse una importante victoria en calidad de visitante 1-0 sobre Monterrey, el portero del Toluca, Hugo González advirtió que no se logró de manera sencilla, pero se logró responder en el momento preciso.

"Creo que todo el equipo hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo, visita complicada y aprovechamos el momento del partido".

PUBLICIDAD

A pesar de que apenas es la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026, el cancerbero dejó claro que los Diablos Rojos buscarán terminar como líderes de la competencia.

"Para nosotros es importante empezar sumando, sabemos de la importancia que es terminar el torneo en la parte alta y desde el primer partido lo estamos demostrando".

Hugo González consideró que el Toluca, a pesar de las bajas en este encuentro, se encuentra en un gran nivel para competir en la Liga MX con los mejores equipos.

"Esperemos que sí, es la idea, y trabajamos para eso y estamos acostumbrándonos para eso. Hoy se demostró que la competencia del torneo es así, estamos en un gran nivel y lo seguimos demostrando".

Finalmente, luego de llevarse abucheos en repetidas ocasiones, en especial cuando le atajó el penal a Sergio Canales, el portero simplemente lo dejó pasar.