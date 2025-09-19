Video A reencontrarse con la victoria: Así puedes ver el Xolos vs. León

Este partido se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en el estadio Caliente, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Tijuana, conocido por su fuerte localía, se enfrentará a un León que ha demostrado ser un competidor constante en la liga, lo que añade un atractivo especial a este duelo.

Históricamente, Tijuana y León han tenido encuentros interesantes en la Liga MX, con ambos equipos mostrando un juego dinámico y ofensivo. Los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrollará este partido y qué estrategias implementarán los entrenadores.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante encuentro por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. LEÓN DE LA JORNADA 9

Tijuana llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Necaxa en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, León, que rescató un punto ante Tigres, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Tijuana vs. León: el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Caliente.

el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en el Caliente. A qué hora es el Tijuana vs. León : el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Tijuana vs. León: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.