La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los duelos más esperados es el que enfrentará a Santos Laguna y Tigres en el estadio TSM Corona.

Ambos equipos han tenido un historial destacado en el futbol mexicano, con Santos siendo conocido por su capacidad de generar talento joven y Tigres por su sólida plantilla y su afición apasionada.

Este encuentro no solo es crucial para la tabla de posiciones, sino que también representa una oportunidad para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

El partido se llevará a cabo el 30 de agosto de 2025 y los seguidores de ambos equipos están ansiosos por ver cómo se desarrollará este enfrentamiento.

Santos Laguna llega con la necesidad de mejorar tras una derrota que dejó un mal sabor de boca, buscando recuperar la confianza en casa.

Por su parte, Tigres, tras un empate, se presenta con la intención de afianzar su juego y sumar de a tres en este duelo clave.





Cuándo es el Santos Laguna vs. Tigres : el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el TSM Corona.

: el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el TSM Corona. A qué hora es el Santos Laguna vs. Tigres : el partido inicia en México a las 7:00 PM; en Estados Unidos es a las 9:00 PM tiempo del Este, 8:00 PM tiempo del Centro y 6:00 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00 PM; en Estados Unidos es a las 9:00 PM tiempo del Este, 8:00 PM tiempo del Centro y 6:00 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos Laguna vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.