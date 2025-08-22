    Santos Laguna

    Juárez vs Santos, resultado del partido de la jornada 6 del Apertura 2025

    Con los goles de Ángel Zaldívar y Denzell García, Bravos consiguió su primera victoria como local del torneo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Se gradúan de preparatoria 26 futbolistas de fuerzas básicas de Santos

    FC Juárez recibió la visita de Santos Laguna en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, en la que buscaban su primer triunfo como locales, caso contrario a los laguneros, que necesitaban una victoria fuera de casa.

    El primer tiempo fue parejo, llegadas por ambos bandos, pero algunas jugadas, principalmente de los Bravos, se quedaron cerca de perforar las redes.

    Los que sí lograron hacerlo, fueron los Guerreros, quienes por conducto de Cristian Dájome, quien se llevó el balón desde medio campo para vencer a Sebastián Jurado, en una muestra de fuerza y perseverancia.

    La jugada polémica llegó en la segunda mitad, el VAR hizo que el silbante revisara un posible penalti de Bruno Amione sobre Madson Souza en la que decidió no marcar la pena máxima porque el jugador de Juárez no fue derribado por el contacto.

    En los minutos finales, los Bravos consiguieron el empate, Ángel Zaldívar alcanzó a conectar con la cabeza el centro desde el costdo de la derecha y mandó el balón a las redes.

    Los ánimos subieron y los locales le dieron la vuelta al marcador tras una buena jugada de Alejandro Mayorga para que Denzell García fusilara a Carlos Acevedo que no tuvo tiempo para achicar.

    Para la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Juárez volverá a recibir juego en casa, ahora será ante Mazatlán, mientras que Santos Laguna recibirá a los Tigres.


