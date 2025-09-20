Video Duelo de Gigantes: Rayados recibe al América en la Sultana del Norte

La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante, especialmente con el enfrentamiento entre Monterrey y América en el Estadio BBVA. Este partido, que se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos muestren su talento en el campo.

Monterrey, conocido por su sólida plantilla, se enfrentará a un América que siempre busca la victoria, lo que garantiza un duelo lleno de acción y emoción.

Históricamente, ambos equipos han tenido un papel destacado en la Liga MX, con múltiples títulos y una gran cantidad de seguidores. La afición espera con ansias este encuentro, que no solo es crucial para la tabla de posiciones, sino también para el orgullo de cada club.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 9

Monterrey llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Puebla en su último encuentro, lo que les da confianza y refuerza su búsqueda de mantener el buen ritmo en la liga.

Por otro lado, América, que cayó ante Guadalajara, enfrenta el desafío de revertir su situación y demostrar que pueden recuperarse rápidamente de la presión que les genera este tropiezo.

Cuándo es el Monterrey vs. América : el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Estadio BBVA.

: el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Estadio BBVA. A qué hora es el Monterrey vs. América : el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Monterrey vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.