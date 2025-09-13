Video ¿El primer triunfo de Cocca en su regreso? Así podrás ver el Atlas vs. Santos

La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Atlas contra Santos Laguna en el icónico estadio Jalisco. Este duelo, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante partido, es fundamental saber dónde verlo por televisión. ¡Sigue leyendo para descubrir en qué canal podrás disfrutar de este gran partido!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. SANTOS LAGUNA DE LA JORNADA 8

Atlas llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Santos Laguna también sufrió una derrota frente a Tigres, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en este encuentro.

Cuándo es el Atlas vs. Santos Laguna : el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Jalisco.

: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Santos Laguna : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Santos Laguna: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.