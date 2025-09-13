    Atlas

    Horario y dónde ver el Atlas vs. Santos Laguna de la Liga MX Apertura 2025

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Lia MX entre Atlas y Santos Laguna.

    Por:
    TUDN
    Video ¿El primer triunfo de Cocca en su regreso? Así podrás ver el Atlas vs. Santos

    La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Atlas contra Santos Laguna en el icónico estadio Jalisco. Este duelo, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

    Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante partido, es fundamental saber dónde verlo por televisión. ¡Sigue leyendo para descubrir en qué canal podrás disfrutar de este gran partido!

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. SANTOS LAGUNA DE LA JORNADA 8

    Atlas llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Santos Laguna también sufrió una derrota frente a Tigres, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en este encuentro.

    • Cuándo es el Atlas vs. Santos Laguna: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Jalisco.
    • A qué hora es el Atlas vs. Santos Laguna: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlas vs. Santos Laguna: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.

    * Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¡El Clásico de las volteretas! El mejor partido de América vs. Chivas en los 90's

    ¡El Clásico de las volteretas! El mejor partido de América vs. Chivas en los 90's

    2 min
    Horario y dónde ver el América vs. Guadalajara de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el América vs. Guadalajara de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Horario y dónde ver Pachuca vs. Cruz Azul de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver Pachuca vs. Cruz Azul de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Horario y dónde ver Toluca vs. Puebla de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver Toluca vs. Puebla de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Chivas recibe el cariño y reclamos de su gente previo al Clásico ante América

    Chivas recibe el cariño y reclamos de su gente previo al Clásico ante América

    Relacionados:
    AtlasSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD