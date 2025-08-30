Video Resumen | Santos pierde en casa por la mínima ante Tigres

Santos Laguna recibió a Tigres en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del TSM, encuentro que se prestaba para que los Guerreros siguieran cosechando triunfos en casa, algo que no sucedió por la buena actuación de Ángel Correa.

Dos cosas se combinaron en la primera parte para que finalizara sin anotaciones, las fallas que tuvieron dos jugadores de Santos frente al arco de Nahuel Guzmán y un arquero que tapó todo lo que le mandaron.

Francisco Villalba y Bruno Amione tuvieron en sus manos poner adelante a los de Torreón, pero el tiro y el remate de cabeza, respectivamente, no llevaron dirección de gol en oportunidades clarísimas.

En una buena atajada de Carlos Acevedo, el silbante recibió la llamada del VAR y se tomó la decisión de marcar penalti para Tigres por mano de Francisco Villalba que tocó el esférico con la mano. Ángel Correa tomó la responsabilidad y el arquero Lagunero tapó el tiro con un gran lance.

En la segunda mitad, Tigres mantuvo la insistencia, obtuvo la recompensa y Ángel Correa su revancha personal, el balón le llegó perfecto y de tres dedos cruzó el esférico para vencer a Carlos Acevedo para abrir el marcador.

Por si fuera poco, Santos se quedó con un hombre menos en el campo de juego tras la expulsión de Haret Ortega por la falta sobre Ángel Correa que se escapaba solo hacía la portería.

Carlos Acevedo obtiene marca con Santos Laguna

Con la pena máxima que tapó el arquero de los Guerreros, se convirtió en el portero con más penaltis atajados en la historia de Club Santos Laguna, al llegar a nueve disparos detenidos.

Con este resultado, Tigres llegará a 13 puntos, mientras que Santos se quedará con 6 unidades, para la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, los de la Laguna visitarán al Atlas y los felinos recibirán a León, partidos después de la fecha FIFA.