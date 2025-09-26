Video Horario y dónde ver el partido Puebla vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

Guadalajara superó la Ley del Ex al derrotar 3-1 a media semana al Necaxa del técnico argentino Fernando Gago. En el encuentro destacó el debut del futbolista rojiblanco Samir Inda, quien a los 17 años tuvo su oportunidad con el primer equipo y colaboró con un gol.

Lo triste de la historia es que por ser futbolista menor de edad no puede portar playeras con casas de apuestas o bebidas alcohólicas, situación que se presentó en el compromiso ante los Rayos.

Puebla, por su parte, no termina de levantar bajo el mando del estratega Hernán Cristante y sigue en el último lugar de la tabla general del Apertura 2025. A media semana empató a dos con Pachuca.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. CHIVAS DE LA JORNADA 11

Chivas en los últimos tres enfrentamientos se ha llevado los tres puntos, por lo que de nueva cuenta es favorito sobre el cuadro de la Franja.

Cuándo es el Puebla vs. Chivas: Viernes 26 de septiembre en el estadio Cuauhtémoc.

A qué hora es el Puebla vs Chivas: El compromiso inicia a las 21:00 horas del Centro de México, 23:00 del Este y 20:00 en el Pacífico, en los Estados Unidos.