Puebla recibió a Pachuca en partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, que no lució su mejor versión.

Después del imponente regaño de la directiva de Pachuca a sus jugadores, se presentaron de mejor forma ante Puebla y aunque se les complicó, lograron sacar el empate a dos goles para tener un respiro de cara a la jornada del fin de semana.

Al 19, la falta sobre Enner Valencia fue decretado por el silbante como penalti, después de revisar la jugada en el VAR ratificó su decisión, Oussama Idrissi marcó el primer tanto de la noche en una segunda jugada, ya que Julio González había atajado la pena máxima.

En la segunda mitad se igualó el juego, luego de que las jugadas colectivas no dieron resultado en la primera mitad en el conjunto de la Franja, tuvo que venir una jugada individual.

Emiliano Gómez recibió el balón en el costado del área y tras enganchar al centro soltó el derechazo que se incrustó en el ángulo del arco de Pachuca ante el vuelo de Carlos Moreno.

Corría el minuto 71 y una descolgada tomó mal parada a la defensiva de los Tuzos que no pudo recorrer de forma correcta y el centro a segundo palo fue rematado a la misma escuadra que el primer gol por Emiliano Gómez, que se apuntó con doblete en el juego.

Jaime Lozano hizo modificaciones y dieron resultado, el balonzao al área lo bajó perfecto Jhonder Cádiz que vio llegar de frente al arco a Alán Bautista y este controló y disparó a un metro del arco y venció a Julio González para el empate.