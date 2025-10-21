Horario y dónde ver el América vs. Puebla de la jornada 14 de la Liga MX

Video Así podrás ver el América vs. Puebla de la jornada 14 de la Liga MX

América recibirá a Puebla en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, juego vital para las Águilas.

El América buscará revertir rápidamente el mal resultado que obtuvo en el Clásico Joven ante Cruz Azul por marcador de 2-0 gracias a los goles de ‘Toro’ Fernández y Nacho Rivero.

La Franja, por su parte, sacaron una victoria importante en casa, un partido de alarido en el que remontaron al Atlas por marcador de 4-3.

Horario y dónde ver el América vs. Puebla de la Liga MX

Fecha: El partido se disputará el próximo martes 21 de octubre en el estadio Ciudad de los Deportes.

Horario: El encuentro iniciará a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 21:00 horas del Este y 18:00 del Pacífico.