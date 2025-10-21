    América

    Horario y dónde ver el América vs. Puebla de la jornada 14 de la Liga MX

    Las Águilas buscarán que la Franja pague el mal sabor tras la derrota en el Clásico Joven.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así podrás ver el América vs. Puebla de la jornada 14 de la Liga MX

    América recibirá a Puebla en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, juego vital para las Águilas.

    El América buscará revertir rápidamente el mal resultado que obtuvo en el Clásico Joven ante Cruz Azul por marcador de 2-0 gracias a los goles de ‘Toro’ Fernández y Nacho Rivero.

    PUBLICIDAD

    La Franja, por su parte, sacaron una victoria importante en casa, un partido de alarido en el que remontaron al Atlas por marcador de 4-3.

    André Jardine no tendrá a Víctor Dávila, quien se lastimó en el juego ante la Máquina, además, tendrá que esperar las pruebas médicas a Alejandro Zendejas, quien también salió por lesión.

    Horario y dónde ver el América vs. Puebla de la Liga MX

    • Fecha: El partido se disputará el próximo martes 21 de octubre en el estadio Ciudad de los Deportes.
    • Horario: El encuentro iniciará a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 21:00 horas del Este y 18:00 del Pacífico.
    • Dónde ver: El juego lo podrás disfrutar a través de ViX en México, en Estados Unidos lo puedes ver por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Más sobre América

    1 min
    Hay equipos de la Liga MX que merecen trato preferencial por lo que producen

    Hay equipos de la Liga MX que merecen trato preferencial por lo que producen

    1 min
    América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias

    América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias

    1 min
    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    3:23
    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    1:32
    Liguilla al momento del Apertura 2025: ¡Ya tenemos clasificados!

    Liguilla al momento del Apertura 2025: ¡Ya tenemos clasificados!

    Relacionados:
    AméricaPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD