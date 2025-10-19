Video ¡Alerta en América! Zendejas también sale de cambio al inicio del segundo tiempo

Cruz Azul vs. América fue un duelo sorpresivo desde antes de que se pitara el inicio como parte de la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025, pues en las alineaciones hubo ausencias de jugadores estelares por ambos bandos y por decisión técnica.

Víctor Dávila comenzó en el 11 inicial de las Águilas pero antes de la media hora de juego debió salir de cambio por una aparente lesión a espera del reporte médico oficial. Su lugar fue ocupado por Alejandro Zendejas.

PUBLICIDAD

Zendejas sorprendió por su ausencia en el cuadro inicial, aunque cabe recordar que con Estados Unidos no concluyó la Fecha FIFA por lesión; André Jardine lo usó como revulsivo, pero tampoco aguantó mucho en el campo de juego.

Fue para el segundo tiempo que Alejandro Zendejas ya no saltó a la cancha y en su lugar lo hizo otro de los jugadores que sorprendieron por su ausencia en la alineación titular, Álvaro Fidalgo, y quien en las últimas semanas cobró revuelo tras ser observado por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.