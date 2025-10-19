    América

    Cruz Azul vs. América: Alejandro Zendejas sale por lesión y entra Álvaro Fidalgo

    El ofensivo de la Selección de Estados Unidos debió abandonar el partido tras ingresar de cambio por Víctor Dávila en el primer tiempo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Alerta en América! Zendejas también sale de cambio al inicio del segundo tiempo

    Cruz Azul vs. América fue un duelo sorpresivo desde antes de que se pitara el inicio como parte de la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025, pues en las alineaciones hubo ausencias de jugadores estelares por ambos bandos y por decisión técnica.

    Víctor Dávila comenzó en el 11 inicial de las Águilas pero antes de la media hora de juego debió salir de cambio por una aparente lesión a espera del reporte médico oficial. Su lugar fue ocupado por Alejandro Zendejas.

    PUBLICIDAD

    Zendejas sorprendió por su ausencia en el cuadro inicial, aunque cabe recordar que con Estados Unidos no concluyó la Fecha FIFA por lesión; André Jardine lo usó como revulsivo, pero tampoco aguantó mucho en el campo de juego.

    Fue para el segundo tiempo que Alejandro Zendejas ya no saltó a la cancha y en su lugar lo hizo otro de los jugadores que sorprendieron por su ausencia en la alineación titular, Álvaro Fidalgo, y quien en las últimas semanas cobró revuelo tras ser observado por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

    Por si fuera poco, América no contará para la Jornada Doble, Fecha 14 de la Liga MX Apertura 2025 el martes frente al Puebla, con Sebastián Cáceres, quien se fue amonestado y con ello llegó a cinco tarjetas, por lo que deberá cumplir un juego de sanción.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Monterrey vs. Pumas: Domenec Torrent estalla y se gana la expulsión

    Monterrey vs. Pumas: Domenec Torrent estalla y se gana la expulsión

    1 min
    Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025

    Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025

    2 min
    Toluca vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido del Apertura 2025

    Toluca vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido del Apertura 2025

    2 min
    Cruz Azul vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

    Cruz Azul vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

    1 min
    Santos Laguna vs. León: horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Santos Laguna vs. León: horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Relacionados:
    AméricaÁlex Zendejas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD