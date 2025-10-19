    América

    América tiene un lesionado más, Víctor Dávila deja el juego ante Cruz Azul

    El delantero chileno no pudo seguir y tuvo que salir en el carrito de las asistencias médicas

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Se encienden las alarmas! Víctor Dávila no puede más y debe salir de cambio

    Cruz Azul y América disputaron una edición más del Clásico Joven en el Estadio Olímpico Universitario, duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El juego sorprendió desde antes de iniciar, cuando se dieron a conocer las alineaciones del encuentro, ya que André Jardine y Nicolás Larcamón hicieron cambios no habituales para un partido como este.

    PUBLICIDAD

    De esta forma, Víctor Dávila inició el partido como delantero junto a Rodrigo Aguirre, pero el chileno no pudo más y a los 25 minutos se tiró al césped y no se pudo levantar, salió en el carrito de las asistencias médicas y en su lugar entró Alejandro Zendejas.

    Esto enciende el foco rojo en las Águilas, ya que tendrían a otro jugador lesionado, se uniría a la lista de Isaías Violante, Henry Martín, quien está molesto e incómodo con su situación actual, Dagoberto Espinoza y Jonathan dos Santos.

    Las Águilas son segundo lugar general, algo que han sabido sobre llevar con tantas ausencias a lo largo del Apertura 2025.

    El cuadro de Coapa todavía tiene encuentros de alto nivel previos a la Liguilla, en la fecha doble recibirán a Puebla y visitarán a Mazatlán, después recibirán a León y cerrarán en el infierno ante Toluca.

    Video Jardine se queja y pide esto a los dirigentes del futbol mexicano

    Más sobre América

    2:17
    ¡Una auténtica muralla amarilla! La máquina ya presiona al América

    ¡Una auténtica muralla amarilla! La máquina ya presiona al América

    0:30
    ¡Ya rueda el balón! Cruz Azul vs. América en la jornada 13 de la Liga MX

    ¡Ya rueda el balón! Cruz Azul vs. América en la jornada 13 de la Liga MX

    1 min
    Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025

    Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025

    1 min
    América sacará uniforme edición limitada, según anuncio oficial, ¿cuándo se estrena?

    América sacará uniforme edición limitada, según anuncio oficial, ¿cuándo se estrena?

    1:21
    A horas del Clásico Joven, América sorprende al anunciar nuevo uniforme edición limitada

    A horas del Clásico Joven, América sorprende al anunciar nuevo uniforme edición limitada

    Relacionados:
    AméricaVíctor Dávila

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD