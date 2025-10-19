Video ¡Se encienden las alarmas! Víctor Dávila no puede más y debe salir de cambio

Cruz Azul y América disputaron una edición más del Clásico Joven en el Estadio Olímpico Universitario, duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El juego sorprendió desde antes de iniciar, cuando se dieron a conocer las alineaciones del encuentro, ya que André Jardine y Nicolás Larcamón hicieron cambios no habituales para un partido como este.

PUBLICIDAD

De esta forma, Víctor Dávila inició el partido como delantero junto a Rodrigo Aguirre, pero el chileno no pudo más y a los 25 minutos se tiró al césped y no se pudo levantar, salió en el carrito de las asistencias médicas y en su lugar entró Alejandro Zendejas.

Esto enciende el foco rojo en las Águilas, ya que tendrían a otro jugador lesionado, se uniría a la lista de Isaías Violante, Henry Martín, quien está molesto e incómodo con su situación actual, Dagoberto Espinoza y Jonathan dos Santos.

Las Águilas son segundo lugar general, algo que han sabido sobre llevar con tantas ausencias a lo largo del Apertura 2025.

El cuadro de Coapa todavía tiene encuentros de alto nivel previos a la Liguilla, en la fecha doble recibirán a Puebla y visitarán a Mazatlán, después recibirán a León y cerrarán en el infierno ante Toluca.