Video A mantener el ritmo: Así puedes ver el América vs. LA Galaxy

América no cerró de la mejor forma la temporada regular del Apertura 2025, pero busca llegar a tope para la liguilla y ante esto los Azulcremas enfrentarán en partido amistoso al LA Galaxy.

Aprovechando el parón de la fecha FIFA las Águilas viajaron a la unión americana para meterse a la cancha del Dignity Health Sports Park para verse las caras con el último campeón de la MLS que se quedó sin chance de revalidar su título este año.

América cerró el torneo en la cuarta posición y chocará dentro de dos semanas con Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y en el juego contra LA Galaxy buscarán mantener el ritmo de juego.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMISTOSO AMÉRICA VS. LA GALAXY

Será la segunda ocasión en que América y LA Galaxy se ven las caras luego de que en el 2015 se enfrentarán en amistoso donde el equipo de la MLS se impuso por 2-1.

Cuando: El partido se jugará el sábado 15 de noviembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Horario: El América vs. LA Galaxy arrancará en punto de las 9:15pm del Centro de México; 10:15pm del Este y 7:15 del Pacifico.