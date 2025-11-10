Video ¡OJO! El ‘sacrificio’ de América para poder jugar de local ante Monterrey

Los rumores sobre la localía del América para el juego de vuelta ante Monterrey de la serie de Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX han quedado aclarados.

Luego de que se especulara que América no jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes para la definición de la serie ante Rayados el tentativo domingo 30 de noviembre, los fans americanistas pueden estar en paz.

De acuerdo con Julio Ibáñez, para TUDN, América sí jugará en el Estadio Azulcrema ante su afición, pero tendrá que modificar algo para evitar problemas con las autoridades locales.

"El América permanecerá en el Estadio Azulcrema entendiendo que habrá que hacer un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Hay un espectáculo programado en la Plaza de Toros y sabemos que la alcaldía ha dejado claro, una y otra vez, que no se pueden organizar dos eventos de esa magnitud al mismo tiempo.

"Entonces, América va a poner su partido en domingo antes de las 5 de la tarde y así no habrá ningún problema para que las Águilas reciban al conjunto de Rayados en la vuelta de Cuartos de Final".

La fuente señala que en su momento se pensó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como un 'plan B', pero América daría ventajas para un partido tan importante.