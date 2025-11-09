    Futbol

    Jardine revela la razón por la que perdieron ante Toluca

    El director técnico del América asegura que entrenaron muy bien en la semana, pero las cosas no salieron

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    André Jardine, DT del América.
    Imagen Mexsport.
    André Jardine, DT del América.

    Para el técnico de las Águilas del América, André Jardine, a pesar de que en la semana se entrenó bien y se platicó con sus jugadores, las cosas no se les dieron, e n la derrota de su equipo 0-2 ante Toluca. “Entrenas y platicas, pero las cosas no se dieron. En el segundo tiempo mejoramos, nos acercamos a lo que queremos ser y cae el penal, un tanto raro porque Toluca no nos presionaba”.

    El segundo gol de Toluca es premio a su insistencia y se complicó todo para el equipo, explicó Jardine.

    Próximo rival de las Águilas, el Monterrey

    El estratega brasileño también habló de Rayados, el siguiente equipo al que enfrentará el América en la Liguilla. “Tiene un gran director técnico, en gran elenco, para mi un partido que podría ser la final y debemos estar muy fuertes para este partido”.

    " Los siguientes días serán claves para poner a punto al equipo, buscar la mejor versión individual y colectivamente, seguramente Rayados hará lo mismo, será un gran partido de Liguilla", señaló Jardine en conferencia de prensa, al finalizar el partido

