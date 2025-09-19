Video Mazatlan vs. Atlas, un choque para ganar y no perder más terreno

La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Mazatlán FC y Atlas. Este partido se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2025 en el Estadio El Encanto, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Mazatlán FC, que ha mostrado un crecimiento constante en sus actuaciones, se enfrentará a un Atlas que ha tenido un desempeño sólido en las últimas temporadas, lo que promete un duelo lleno de acción y sorpresas.

Los seguidores de la Liga MX saben que cada partido cuenta y este no será la excepción. Con una afición apasionada y un ambiente vibrante, el enfrentamiento entre Mazatlán FC y Atlas es una cita imperdible para los amantes del futbol.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles para no perderte ni un minuto de la acción!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. ATLAS DE LA JORNADA 9

Mazatlán FC llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Atlas, que rescató un punto frente a Santos Laguna, busca aprovechar el momento y demostrar que puede seguir en alza, buscando una victoria que les dé confianza.

Cuándo es el Mazatlán FC vs. Atlas : el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en El Encanto.

: el juego es el viernes, 19 de septiembre de 2025 en El Encanto. A qué hora es el Mazatlán FC vs. Atlas : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Mazatlán FC vs. Atlas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.