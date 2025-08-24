    América

    Horario y dónde ver Atlas vs. América de Jornada 6 del Apertura 2025

    Los Rojinegros buscan quitarle el invicto a las Águilas que están en ascenso.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video A mantener el vuelo: Así puedes ver Atlas vs. América

    Atlas y América se verán las caras en el cierre de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX donde los Rojinegros buscan levantar en el torneo y quitarle el invicto a las Águilas en el estadio Jalisco.

    Los Zorros se encuentra en la décimo quinta posición tras sumar cinco puntos en su último compromiso el conjunto del Atlas empató en su visita a Querétaro en el regreso de Diego Cocca al banquillo.

    Por su parte, América es cuarto de la general con 11 unidades y es uno de los dos equipos que mantienen el invicto en este Apertura 2025.

    Las Águilas llega al partido ante los Rojinegros después de un valioso triunfo ante Tigres en el ‘Volcán’.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 6

    Atlas y América se enfrentan en la cancha del estadio Jalisco donde el cuadro Azulcremas ha salido con victoria en sus dos más recientes enfrentamientos en la perla tapatia. En el Clausura 2025 las Águilas se impusieron por 1-3 y en el Clausura 2024 lo hicieron con goleada de 1-5.

    Los Rojinegros no vencen en casa al América desde el Clausura 2021 cuando se quedaron con el triunfo por 3-0 al ganar el duelo en la mesa tras alineación indebida de los Azulcremas.


    • Fecha: Domingo 24 de agosto en el estadio Jalisco.
    • Horario: 7:05 pm del Centro de México, 9:05pm del Este, 8:05 del Centro y 6:05pm del Pacifico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En México a través del Canal 5 y TUDN, mientras que en la unión americana por Univision, TUDN, TUDN.com y App de TUDN.

