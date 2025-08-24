Horario y dónde ver Atlas vs. América de Jornada 6 del Apertura 2025

Atlas y América se verán las caras en el cierre de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX donde los Rojinegros buscan levantar en el torneo y quitarle el invicto a las Águilas en el estadio Jalisco.

Los Zorros se encuentra en la décimo quinta posición tras sumar cinco puntos en su último compromiso el conjunto del Atlas empató en su visita a Querétaro en el regreso de Diego Cocca al banquillo.

Por su parte, América es cuarto de la general con 11 unidades y es uno de los dos equipos que mantienen el invicto en este Apertura 2025.

Las Águilas llega al partido ante los Rojinegros después de un valioso triunfo ante Tigres en el ‘Volcán’.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 6

Atlas y América se enfrentan en la cancha del estadio Jalisco donde el cuadro Azulcremas ha salido con victoria en sus dos más recientes enfrentamientos en la perla tapatia. En el Clausura 2025 las Águilas se impusieron por 1-3 y en el Clausura 2024 lo hicieron con goleada de 1-5.

Los Rojinegros no vencen en casa al América desde el Clausura 2021 cuando se quedaron con el triunfo por 3-0 al ganar el duelo en la mesa tras alineación indebida de los Azulcremas.



