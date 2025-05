“Todos los que me conocen saben que ser futbolista siempre fue el sueño principal, ser como mi padre, jugar en primera división, jugar en Europa, siempre tuve el sueño muy claro, pero las ganas de cumplir y conquistar esos sueños poco a poco se fueron desvaneciendo ”, externó el ahora exmediocampista.

“ El futbol puede ser muy traicionero a veces, no solo por lesiones si no por decisiones que no son tomadas por ti, son tomadas por otras personas y yo soy uno de esos que con el tiempo poco a poco se fue desilusionando por las cosas que veía que iban pasando”.