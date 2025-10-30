Video Importante DT de la Liga MX dejaría a su club para dirigir en Argentina

Hernán Cristante está en la mira de Gimnasia y Esgrima de su país, y podría regresar al equipo en el que debutó como portero, pero ahora como director técnico.

Así lo dio a conocer Adrián Esparza, reportero de TUDN, en redes sociales.

"Cristante cerca de Gimnasia y Esgrima. Muy cerca de volver al equipo donde debutó como futbolista profesional", escribió Esparza en X.

Y explicó además el motivo por el cual lo busca el conjunto de La Plata.

"El club argentino lo busca tras la buena imagen que dejó en Puebla especialmente vs equipos importantes. Ya hay oferta y a Cristante le gusta. Cerca", añadió.

Cristante es el actual director técnico del Puebla y cumple una sanción de tres partidos de castigo en el Apertura 2025.

Quien fuera figura en el arco de Toluca fue expulsado en el encuentro entre América y La Franja. De ahí la sanción de la cual ya cumplió el primer duelo que fue ante el FC Juárez.

Su equipo no tiene chance para jugar el play-in. A los Camoteros les restan disputar en la presente temporada solo dos encuentros, por lo que el estratega ya no dirigirá esta campaña.

Puebla marcha en el último sitio del Apertura 2025 con dos juegos ganados, tres empatados y 10 perdidos. De los cuales, Hernán Cristante ha dirigido nueve. Suma un triunfo, dos empates y seis juegos perdidos.