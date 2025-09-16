Malas noticias en el América de cara a la Jornada 9 ante Monterrey. André Jardine no solo perdió el Clásico Nacional ante Chivas (1-2), también perdió a Henry Martín por enésima vez en el 2025.

Las Águilas sorprendieron la mañana de este martes anunciando que La Bomba sufrió “un esguince de rodilla izquierda” y que su regreso a las canchas será “de acuerdo a su evolución”.

Henry Martín disputó 21 minutos del Clásico ante Chivas el pasado sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes después de haber vuelto a las canchas en el amistoso que se jugó en Estados Unidos contra el DC United en la pasada fecha FIFA.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

El delantero mexicano de 32 años ya había presentado molestias en la rodilla izquierda, incluso se perdió los partidos ante Atlas y Pachuca por esa razón, y estuvo entrenando con una protección en la pierna.

Las lesiones no le han permitido tener regularidad a Henry Martín que solo ha disputado tres partidos en el Torneo Apertura 2025: 15 minutos contra Necaxa en la Jornada 3, 75 minutos ante Querétaro una fecha después y los 21 minutos en el Clásico Nacional.

Mientras que en la Leagues Cup jugó 25 minutos ante Real Salt Lake, 73 minutos contra Minnesota United y 22 minutos frente a Portland Timbers.

Debido a sus constantes lesiones y poca continuidad, La Bomba no ha podido anotar con su nuevo dorsal en América luego de que cambiara su tradicional número 21 por el 9.