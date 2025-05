Henry Martín no nació futbolísticamente en el América, antes hubo otros equipos que se interesaron en los servicios del jugador mexicano. Sus inicios, como el de casi todos los deportistas no fue sencillo, al jugar para el equipo Mérida.

Durante el programa de L4, Henry Martín recordó sus inicios como futbolista y destacar que no tuvo oportunidad de jugar fuerzas básicas, se pierde algo de tiempo en esa etapa. “Mi madurez llegó conforme fui viviendo”.

“Hay compañeros en el club que han estado en fuerzas básicas y hoy en día a los 24 ó 25 años son unos jugadores hechos formalmente, me hubiera gustado tener esa edad y haber jugado en fuerzas básicas”, agregó el futbolista.

Henry recordó una anécdota muy especial con Jahir García, con quien jugó en el Ascenso en el Mérida y después en Chivas. “El fue un referente para mí, porque desde muy joven pidió que compartiéramos habitación porque me quería enseñar y así lo hizo”.

“Me enseñó que debía rasurarme las piernas, llegó un día me dijo toma mi máquina y rasúrate las piernas y me dijo: ‘bienvenido al mundo profesional, porque no tenía idea de qué era ese mundo”, agregó Henry Martín.