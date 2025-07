"Siempre ha sido un honor portar la camiseta del América, el número 21 me acompañó en momentos inolvidables, llenos de entrega, pasión y gloria. El cambio es inevitable", dijo Henry acompañado con el 9 en su jersey.

HENRY MARTÍN SERÁ BAJA PARA EL DEBUT DE AMÉRICA

Henry Martín no participó con las águilas en el último partido amistoso ante Puebla y no ha entrenado al parejo de sus compañeros por lo que se t iene previsto que el delantero no esté presente para el debut de América en el Apertura 2025 ante Bravos.