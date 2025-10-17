Video La verdadera razón por la que Héctor Moreno se retira del futbol

Después de 20 años de trayectoria y en medio de un profundo sentimiento, uno de los más grandes jugadores mexicanos, Héctor Moreno, anunció su retiro de las canchas.

Actualmente jugador del Monterrey, el central lanzó agradecimientos a todas las personas que lo impulsaron es esta profesión, los que lo ayudaron a salir adelante y los que lo apoyaron o criticaron en en dado momento, mismos a los que espera pagarles con un título más con los Rayados al momento de su retiro definitivo.

Héctor Moreno no reparó en mencionar a los bastiones que encontró durante su exitosa carrera como futbolista, entre los que mencionó a sus padres, esposa, hijos, entrenadores y hasta a la afición.

El central mexicano surgió de los Pumas en el futbol mexicano, sin embargo, a muy temprana edad emigró a Europa para enrolarse en equipos como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma, Real Sociedad y Al-Gharafa, para finalmente regresar a la Liga MX con el Monterrey.

EMOTIVA DESPEDIDA DE HÉCTOR MORENO

Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Con el corazón lleno de emociones, anuncio mi retiro después de más de 20 años entregado al deporte que marcó mi vida.

El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria. Pero, más allá de los logros, me enseñó y me ayudó a ser mejor persona.

Quiero agradecer, de manera muy especial, a quienes siempre han estado a mi lado:

A mis padres, que desde niño me inculcaron valores, esfuerzo y amor por este deporte. Gracias por creer en aquel niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad.

A mis hermanos, mis primeros rivales en el juego, que me enseñaron a competir y a nunca rendirme desde temprana edad.

A mi esposa Irene, el pilar de mi vida. Gracias por tu amor infinito, por tu paciencia en cada mudanza, en cada lesión, en cada ausencia. Nada de lo que logré hubiera sido posible sin tu apoyo incondicional y tu fortaleza silenciosa.

Y a mis hijos, mi orgullo y mi motor. Ellos fueron la motivación extra que me impulsó a salir a la cancha, a luchar hasta el ultimo minuto y a comprender que lo más valioso no se encuentra en los estadios, sino en el hogar.

A todos los entrenadores que me guiaron a lo largo de mi carrera, mi profundo agradecimiento. Cada enseñanza, cada palabra, cada consejo y cada exigencia me ayudaron a crecer como futbolista y como persona. Gracias por confiar en mí, por empujarme a ser mejor y por enseñarme que la disciplina y el trabajo en equipo son la base de todo logro.

Hoy miro hacia atrás con gratitud por los logros alcanzados, los títulos obtenidos y las metas cumplidas. Pero también miro hacia adelante con ilusión, porque aún tengo la oportunidad de cerrar esta etapa junto a Rayados, luchando por un campeonato más. Sería un sueño despedirme con esa alegría, compartida con la afición que tanto me ha dado v que nos recibió con tanto cariño en esta ciudad que hoy sentimos como nuestra casa.

A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada critica que me hizo crecer. Siempre jugué con la ilusión de representarlos dignamente.

Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de haberlo dado todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio.

Gracias, futbol. Gracias, vida. Gracias, Dios.

Con cariño y gratitud