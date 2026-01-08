    Liga MX

    Héctor Herrera podría regresar a la MLS

    El futuro del mediocampista mexicano podría estar decidido tras conquistar el bicampeonato con Toluca.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Héctor Herrera regresaría con su ex

    El futuro de Héctor Herrera no estaría en el futbol mexicano como se llegó a mencionar tras su salida del Toluca, ya que su próximo destino sería la MLS.

    De acuerdo con i nformación de César Luis Merlo, el mediocampista mexicano regresará al conjunto de Houston Dynamo, equipo donde milito entre 2022 y 2024.

    Con el equipo de la MLS, HH disputó 88 partidos donde colaboró con ocho anotaciones y 22 asistencias, a demás de conquistar la US Open Cup del 2023 al superar al Inter Miami de Lionel Messi.

    Cabe destacar que Héctor Herrera no salió de la mejor forma del equipo de la MLS luego de que el equipo tomará la decisión de no renovarle su contrato tras la agresión del futbolista a un árbitro durante un juego frente a Seattle Sounders.

    En las últimas horas se había dado a conocer que Héctor Herrera tenía la oportunidad de regresar al Pachuca, sin embargo, todo dependía de que el futbolista bajara sus pretensiones económicas para volver a los Tuzos.

    Hasta el momento no ha habido declaraciones de Héctor Herrera o del Houston Dynamo sobre el posible regreso del mexicano a la MLS.

    Video ¡Fuera especulaciones, Héctor Herrera se va!
    Liga MX Héctor Herrera Houston Dynamo FC

