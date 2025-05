"Es un tema que yo toqué en su momento, se lo comuniqué tanto a Jesús como a Armando , porque ya llevamos un tiempo y no quiero desfocalizar lo importante porque nos vamos a jugar, porque lo importante no soy yo sino la institución".

Ante esta declaración el estratega dejó claro que su salida no se daría por una mala relación con directiva o jugadores, sino por una decisión personal.

" A pesar de que me queda un año de contrato es una decisión que yo comuniqué por diciembre por distintos motivos, por más que hemos trabajado muy cómodos, tenemos una excelente relación con la solidaridad de club, trabajamos con total libertad".

Finalmente, Guillermo Almada prefirió no dar los motivos de su decisión al argumentar que actualmente lo importante es el andar del Pachuca en la Liguilla y su próximo duelo de Cuartos de Final ante América.

"En definitiva tomamos esa opción, a pesar de que nos queda un año más de contrato, por distintos motivos que ahora no me quiero explayar porque insisto, lo más importante ahora es lo que vamos a disputar de la Liguilla y no desfocalizarnos en lo que es nuestro rival que nos merece toda nuestra mejor atención".