"Nosotros también... Nosotros hemos jugado mermados todo el campeonato bastante mermados, bastante. Y seguramente vamos a tener más bajas para este campeonato. Si tenemos algún favoritísimo o no, tenemos que demostrarlo en la cancha, juegue quien juegue; Pachuca tiene un plantel muy extenso, con muchos jugadores, y repito que estamos en las mismas circunstancias,

"Hay algunos jugadores que hemos recuperado y otros que ya hemos perdido y que seguramente no los vamos a tener, sumado a la gran cantidad de lesiones que hemos tenido al arranque del torneo que nos costaron bastante disimularlas. Así que seguramente, lo máximo estaremos en igualdad de condiciones", consideró Guillermo Almada en conferencia de prensa.

En todo caso, el técnico de Santos Laguna dijo que los Tuzos tienen la ventaja de que la COVID-19 les pegó hasta la última jornada, por lo que no tuvieron que interrumpir sus entrenamientos.

"A parte de todas sus virtudes, casi hasta finalizar el campeonato no tuvieron infectados por coronavirus, y eso es una ventaja muy grande sobre aquellos equipos a los que nos golpeó muchísimo. A ellos les ocurrió en la última fecha, así que no les cortó el periodo de entrenamiento, tuvieron continuidad en los partidos y eso es una ventaja muy grande sobre aquellos equipos a los que sí nos golpeó, como es el caso nuestro y que ya lo he dicho un montón de veces", agregó.