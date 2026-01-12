Liga MX Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial 2026 con Canadá El entrenador de Tigres fue cuestionado sobre la supuesta llegada de Richard Sánchez al Volcán.

Video El sueño de Guido Pizarro para Marcelo Flores tras su doblete

Guido Pizarro quiere que Marcelo Flores cumpla su sueño luego de que el delantero se luciera con doblete en el arranque del Clausura 2026 de Liga MX.

El entrenador de Tigres dedicó elogios para su atacante y prometió ayudarlo de cara al Mundial de 2026.

"Con respecto a Marcelo, hizo un gran partido, tiene mucha decisión, este semestre creo que va a dar un paso importante dentro del equipo.

PUBLICIDAD

"Ojalá que lo podamos ayudar para que lo integren en la lista de Canadá (del Mundial), está trabajando para eso, se ve en el día a día, se ve cómo ha jugado y ojalá que podamos seguir aprovechándolo".

Marcelo Flores anotó los dos goles con los que Tigres derrotó al Atlético San Luis en la Jornada 1 y en calidad de visitante para iniciar el torneo con el pie derecho.

Sobre la llegada de Richard Sánchez a Tigres para el Clausura 2026, Guido Pizarro evadió una respuesta concreta y solo resaltó que la directiva tiene en la mira a varios candidatos.