Guido Pizarro habla sobre Gilberto Mora y lo que le preocupa más de Tijuana

Guido Pizarro calificó de "atípico" todo lo que rodea la serie de Cuartos de Final de Tigres vs. Tijuana, al tiempo que tuvo palabras a Gilberto Mora.

El técnico de los universitarios aseguró que la eliminatorias ante Xolos es diferente por el tema de los horarios e igual por la cancha sintética del Estadio Caliente, sin que eso lo ponga como excusa.

"Es algo muy atípico el horario que será en Monterrey, pero centrados en el juego, en la llave que va a ser muy difícil de 180, lo que nos ocupa a nosotros es estar concentrados, que nada nos haga ruido ni nos sorprenda y estar concentrados en el terreno de juego.

"Sabemos el rival que vamos a enfrentar, la condición del campo de juego que es atípica a lo que estamos acostumbrados, entendemos que la Liguilla es un torneo aparte, los detalles valen muchísimo, esperemos el día de mañana hacerlo bien".

LAS PALABRAS SOBRE MORITA DESDE TIGRES



Guido Pizarro respondió a preguntas acerca de la estrella del momento, Gilberto Mora, que destacó en el Play-In con un penal a lo Panenka.

"Mora es un grandísimo jugador que seguramente le vendrá muy bien a México, pero tanto él, como todo el equipo de ellos han hecho un gran semestre, para estar atento a todo el equipo. Ángel Correa se encuentra bien y ojalá que todos juntos podamos iniciar el día de mañana haciendo un gran papel".

Pizarro explicó que el tema del viaje, el horario, la recuperación de jugadores y demás, no es algo que le preocupe más que el mismo rival, Tijuana.