Si bien por las filas del América han pasado grandes jugadores, entre los que destacan delanteros de gran contundencia, esos mismos artilleros también han sido falibles al momento de estar frente al arco.

Muy cerca de que se dispute el Clásico Nacional ante las Chivas, encuentro en el que las Águilas no pueden permitirse errores ni falta de contundencia por parte de sus goleadores, cabe recordar a algunos que han dejado escapar las más claras.

PUBLICIDAD

Grandes fallas se han dado por parte de los mejores delanteros que han desfilado por el América, desde el histórico Roberto Alves 'Zague', hasta uno de los más letales artilleros que ha dado el futbol mexicano como lo fue Carlos Hermosillo.