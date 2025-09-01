    América

    Grandes fallas de los delanteros del América en la Liga MX en la historia

    A pesar de que en las Águilas han contado con delanteros letales frente al arco, los grandes también fallan.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Top fallas históricas del América en el Clásico Nacional

    Si bien por las filas del América han pasado grandes jugadores, entre los que destacan delanteros de gran contundencia, esos mismos artilleros también han sido falibles al momento de estar frente al arco.

    Muy cerca de que se dispute el Clásico Nacional ante las Chivas, encuentro en el que las Águilas no pueden permitirse errores ni falta de contundencia por parte de sus goleadores, cabe recordar a algunos que han dejado escapar las más claras.

    PUBLICIDAD

    Grandes fallas se han dado por parte de los mejores delanteros que han desfilado por el América, desde el histórico Roberto Alves 'Zague', hasta uno de los más letales artilleros que ha dado el futbol mexicano como lo fue Carlos Hermosillo.

    Han sido fallas que han pasado a la historia, que en su momento, en algunas ocasiones, costaron valiosos puntos y en otras simplemente fueron lamentaciones de los mismos jugadores que no lograron conectar con la de gajos para hacer estallar el graderío.

    Más sobre Liga MX

    1:16
    ¡Partidazo! Así podrás ver el amistoso de América ante DC United

    ¡Partidazo! Así podrás ver el amistoso de América ante DC United

    1 min
    Tijuana aprovecha expulsiones del Necaxa y se lleva la victoria en la Jornada 7 de la Liga MX

    Tijuana aprovecha expulsiones del Necaxa y se lleva la victoria en la Jornada 7 de la Liga MX

    2:34
    El color del América vs. Pachuca a puerta cerrada

    El color del América vs. Pachuca a puerta cerrada

    1 min
    Diego Cocca no sale a rueda de prensa debido a inundación en Olímpico Universitario

    Diego Cocca no sale a rueda de prensa debido a inundación en Olímpico Universitario

    1:42
    ¡Vestidor en llamas! Pumas explota tras el gol de Aaron Ramsey

    ¡Vestidor en llamas! Pumas explota tras el gol de Aaron Ramsey

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD