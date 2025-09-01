Grandes fallas de los delanteros del América en la Liga MX en la historia
A pesar de que en las Águilas han contado con delanteros letales frente al arco, los grandes también fallan.
Si bien por las filas del América han pasado grandes jugadores, entre los que destacan delanteros de gran contundencia, esos mismos artilleros también han sido falibles al momento de estar frente al arco.
Muy cerca de que se dispute el Clásico Nacional ante las Chivas, encuentro en el que las Águilas no pueden permitirse errores ni falta de contundencia por parte de sus goleadores, cabe recordar a algunos que han dejado escapar las más claras.
Grandes fallas se han dado por parte de los mejores delanteros que han desfilado por el América, desde el histórico Roberto Alves 'Zague', hasta uno de los más letales artilleros que ha dado el futbol mexicano como lo fue Carlos Hermosillo.
Han sido fallas que han pasado a la historia, que en su momento, en algunas ocasiones, costaron valiosos puntos y en otras simplemente fueron lamentaciones de los mismos jugadores que no lograron conectar con la de gajos para hacer estallar el graderío.