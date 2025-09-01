Video Layún se ‘encara’ con fan de Chivas y rompe las redes

Miguel Layún volvió a demostrar su amor por el América luego de que revelara el amistoso cruce de palabras que tuvo con un aficionado de Chivas.

A través de sus redes sociales el ex jugador de las Águilas contó la anécdota que tuvo con el fanático de Chivas que primero le gritó “Arriba las Chivas” y que Layún respondió de una forma que sorprendió a los aficionados.

PUBLICIDAD

"Iba caminando en un centro comercial y me gritan 'arriba las Chivas', lo cual me parece muy bien, que apoyen a sus equipos. Solo he de confesar que esto es que se quieren hacer los graciosos porque, además, se escondió después como si no quisiera que lo viera”

"Le dije: 'bueno sí, pero no te escondas, no pasa nada, que no te dé pena irle a las Chivas'. Se asomó y le dije: 'o qué, ¿te da pena que no ganen títulos?'"

“ Nosotros no compramos árbitros', me dijo muy digno. Y pues obviamente se llevó su respectiva respuesta: 'porque no te alcanza'. Así que estas son las cosas con la gente que se quiere hacer graciosa, porque obviamente después de eso, cerró el 'pico' y a lo que sigue", contó Miguel Layún.

Dichas palabras de Miguel Layún causaron todo tipo de comentarios de aficionados que se tomaron muy enserio las palabras del ex futbolistas, mientras que otros lo tomaron con mucho humor.