    Gobernador de Nuevo León deja sorprendente mensaje para la Final Tigres vs. Toluca

    El político irrumpe en la escena antes de la disputa de la Final de ida en el Estadio Universitario.

    Samuel García, gobernador de Nuevo León y aficionado confeso de Tigres que enfrentará la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca, dejó un 'raspón' al conjunto de los Diablos Rojos de cara a la disputa por el título.

    Liga MX

    "El domingo, en el supuesto infierno como dicen los toluqueños, saquemos el gane. No tengo miedo, he vivido cinco o seis finales, y siempre venimos de abajo, la última con Chivas veníamos perdiendo 2-0, y la sacamos allá, contra Rayados, en su casa y con su gente, y luego Finales en tiempo extra o penales y Nahuel saca todo", dijo Samuel García.

    Además, el políico señaló que todo dependerá del conjunto felino respecto a cómo encarar la Final frente al Toluca y confesó que en la época de Ricardo Ferretti, él sufría de más con el conjunto de la UANL.

    "Si salen como en la vuelta de Xolos, ganamos, artillería y ofensiva tenemos, con el 'Tuca' me comía las uñas, luego para atrás 90 minutos y decía 'virgencita', pero vamos a ver a Guido con qué sale, estoy confiado en que al menos el jueves aquí, saquemos más de dos goles de diferencia, ojalá.

    "Va a estar de nervios, Toluca anda bien, pero tengo la fe, porque ahorita traigo el tema del estadio, ha sido burocrático, pero creo que si ganamos el campeonato, es una exigencia más a toedos los actores, tengo fe de que vamos por la novena", concluyó.

